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Marktbericht 11.09.2026 20:03:21

Börse New York: Dow Jones am Freitagnachmittag auf grünem Terrain

Börse New York: Dow Jones am Freitagnachmittag auf grünem Terrain

Der Dow Jones verzeichnet am fünften Tag der Woche Kursgewinne.

Honeywell Technologies
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Der Dow Jones tendiert im NYSE-Handel um 20:01 Uhr um 1.13 Prozent fester bei 52’651.36 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder sind damit 24.535 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.437 Prozent auf 52’291.85 Punkte an der Kurstafel, nach 52’064.10 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 52’204.46 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 52’720.24 Punkten.

Dow Jones-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht gab der Dow Jones bereits um 0.864 Prozent nach. Vor einem Monat, am 11.08.2026, wurde der Dow Jones auf 53’791.85 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 11.06.2026, wies der Dow Jones einen Wert von 50’848.75 Punkten auf. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 11.09.2025, einen Stand von 46’108.00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 8.82 Prozent. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 54’744.33 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45’057.28 Punkten registriert.

Dow Jones-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im Dow Jones sind aktuell Cisco (+ 3.94 Prozent auf 111.67 USD), Boeing (+ 2.73 Prozent auf 210.40 USD), IBM (+ 2.71 Prozent auf 240.37 USD), Salesforce (+ 2.19 Prozent auf 248.32 USD) und Alphabet C (ex Google) (+ 2.15 Prozent auf 337.48 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil UnitedHealth (-2.62 Prozent auf 378.10 USD), Amgen (-0.88 Prozent auf 379.09 USD), Johnson Johnson (-0.19 Prozent auf 265.84 USD), McDonalds (+ 0.20 Prozent auf 253.55 USD) und Honeywell Technologies (+ 0.23 Prozent auf 202.66 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 9’096’208 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4.643 Bio. Euro.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Aktien

Die Travelers-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10.79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten auf. Die Nike-Aktie verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4.46 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com
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