Börse New York: Dow Jones am Donnerstagnachmittag schwächer

Am Donnerstag geht es im Dow Jones um 20:01 Uhr via NYSE um 1.07 Prozent auf 52’891.72 Punkte nach unten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 24.532 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0.001 Prozent auf 53’463.47 Punkte an der Kurstafel, nach 53’463.05 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Dow Jones betrug 52’891.72 Punkte, das Tageshoch hingegen 53’381.22 Zähler.

Dow Jones-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche sank der Dow Jones bereits um 1.44 Prozent. Der Dow Jones stand noch vor einem Monat, am 20.07.2026, bei 51’839.26 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.05.2026, wies der Dow Jones 50’009.35 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 20.08.2025, erreichte der Dow Jones einen Wert von 44’938.31 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 9.32 Prozent. Aktuell liegt der Dow Jones bei einem Jahreshoch von 54’744.33 Punkten. Bei 45’057.28 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell Travelers (+ 1.02 Prozent auf 365.91 USD), Coca-Cola (+ 1.02 Prozent auf 91.27 USD), Chevron (+ 0.78 Prozent auf 207.36 USD), McDonalds (+ 0.61 Prozent auf 269.09 USD) und Walt Disney (+ 0.39 Prozent auf 107.35 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen Walmart (-8.91 Prozent auf 104.12 USD), Boeing (-3.22 Prozent auf 215.04 USD), Home Depot (-2.63 Prozent auf 288.60 EUR), Sherwin-Williams (-2.05 Prozent auf 346.35 USD) und Nike (-1.75 Prozent auf 40.33 USD).

Die teuersten Konzerne im Dow Jones

Im Dow Jones ist die Walmart-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 12’751’644 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im Dow Jones mit einer Marktkapitalisierung von 4.550 Bio. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die Travelers-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10.63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Nike-Aktie bietet 2027 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 3.98 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch