Börse New York: Dow Jones am Donnerstagnachmittag in Grün

Um 20:01 Uhr geht es im Dow Jones im NYSE-Handel um 0.29 Prozent aufwärts auf 51’998.73 Punkte. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 20.045 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0.363 Prozent auf 51’660.75 Punkte an der Kurstafel, nach 51’848.90 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tagestief bei 51’915.79 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 52’655.66 Punkten lag.

So bewegt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang Gewinne von 0.860 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, wurde der Dow Jones auf 50’579.70 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 25.03.2026, lag der Dow Jones bei 46’429.49 Punkten. Der Dow Jones wies vor einem Jahr, am 25.06.2025, einen Stand von 42’982.43 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 7.47 Prozent aufwärts. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 52’655.66 Punkten. Bei 45’057.28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit Caterpillar (+ 5.59 Prozent auf 1’050.08 USD), Merck (+ 2.58 Prozent auf 123.71 USD), UnitedHealth (+ 2.18 Prozent auf 414.66 USD), Honeywell (+ 1.81 Prozent auf 231.54 USD) und Sherwin-Williams (+ 1.71 Prozent auf 338.84 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen Apple (-5.57 Prozent auf 276.76 USD), Microsoft (-4.29 Prozent auf 349.80 USD), Walmart (-2.75 Prozent auf 115.73 USD), McDonalds (-2.69 Prozent auf 266.50 USD) und Amazon (-2.64 Prozent auf 228.09 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 15’951’923 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4.263 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien im Fokus

Die Verizon-Aktie hat mit 9.23 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.18 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.ch