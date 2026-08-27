Börse New York: Das macht der S&P 500 am Nachmittag

Am Donnerstag notiert der S&P 500 um 20:01 Uhr via NYSE 0.71 Prozent höher bei 7’730.04 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 61.480 Bio. Euro wert. In den Handel ging der S&P 500 0.380 Prozent fester bei 7’704.85 Punkten, nach 7’675.70 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 7’689.89 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 7’741.27 Einheiten.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche kletterte der S&P 500 bereits um 0.870 Prozent. Der S&P 500 lag vor einem Monat, am 27.07.2026, bei 7’413.18 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.05.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 7’520.36 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.08.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 6’481.40 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 12.71 Prozent zu. Bei 7’816.70 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des S&P 500. Das Jahrestief liegt hingegen bei 6’316.91 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind derzeit Salesforce (+ 22.69 Prozent auf 252.28 USD), Palo Alto Networks (+ 13.43 Prozent auf 384.87 USD), Synopsys (+ 11.00 Prozent auf 455.09 USD), ServiceNow (+ 9.24 Prozent auf 137.42 USD) und NVIDIA (+ 9.04 Prozent auf 228.62 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind derweil Hormel Foods (-9.62 Prozent auf 21.43 USD), Generac (-4.78 Prozent auf 196.75 USD), Tapestry (-4.76 Prozent auf 124.05 USD), Best Buy (-4.72 Prozent auf 83.31 USD) und Western Digital (-4.65 Prozent auf 447.07 USD).

Die meistgehandelten S&P 500-Aktien

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 44’550’363 Aktien gehandelt. Im S&P 500 macht die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 4.424 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

S&P 500-Fundamentaldaten im Blick

Die First Republic Bank-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten inne. Unter den Aktien im Index bietet die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 12.61 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch