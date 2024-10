Börse New York: Börsianer lassen S&P 500 zum Handelsende steigen

Letztendlich beendete der S&P 500 den Mittwochshandel nahezu unverändert (plus 0.01 Prozent) bei 5’709.54 Punkten. An der Börse sind die im S&P 500 enthaltenen Werte damit 47.428 Bio. Euro wert. Zuvor ging der S&P 500 0.223 Prozent schwächer bei 5’696.00 Punkten in den Mittwochshandel, nach 5’708.75 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 5’719.63 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 5’674.00 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des S&P 500

Seit Beginn der Woche verbucht der S&P 500 bislang ein Minus von 0.297 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.08.2024, betrug der S&P 500-Kurs 5’648.40 Punkte. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 02.07.2024, den Wert von 5’509.01 Punkten. Der S&P 500 notierte noch vor einem Jahr, am 02.10.2023, bei 4’288.39 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 20.38 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der S&P 500 bei einem Jahreshoch von 5’767.37 Punkten. Bei 4’682.11 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Gewinner und Verlierer im S&P 500

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Illumina (+ 7.78 Prozent auf 139.02 USD), Caesars Entertainment (+ 5.27 Prozent auf 42.95 USD), Super Micro Computer (+ 3.58 Prozent auf 42.00 USD), Salesforce (+ 3.18 Prozent auf 279.48 USD) und KLA-Tencor (+ 3.14 Prozent auf 777.36 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen hingegen Humana (-11.79 Prozent auf 246.49 USD), ConAgra Foods (-8.07 Prozent auf 30.08 USD), Nike (-6.77 Prozent auf 83.10 USD), DENTSPLY SIRONA (-4.29 Prozent auf 25.00 USD) und CarMax (-3.51 Prozent auf 75.43 USD) unter Druck.

Die teuersten S&P 500-Konzerne

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 36’934’263 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie sticht im S&P 500 mit einer Marktkapitalisierung von 3.202 Bio. Euro heraus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder im Fokus

Die SVB Financial Group-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten inne. Mit 600.00 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der First Republic Bank-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch