Börse New York: Börsianer lassen S&P 500 zum Handelsende steigen

Am Donnerstag steht der S&P 500 via NYSE letztendlich 1.03 Prozent im Plus bei 4’746.75 Punkten. An der Börse sind die im S&P 500 enthaltenen Werte damit 39.883 Bio. Euro wert. Zuvor ging der S&P 500 0.703 Prozent stärker bei 4’731.36 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 4’698.35 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 4’748.71 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 4’708.35 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des S&P 500

Seit Beginn der Woche verbucht der S&P 500 bislang ein Plus von 0.448 Prozent. Noch vor einem Monat, am 21.11.2023, erreichte der S&P 500 einen Stand von 4’538.19 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 21.09.2023, den Wert von 4’330.00 Punkten. Der S&P 500 notierte noch vor einem Jahr, am 21.12.2022, bei 3’878.44 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 kletterte der Index bereits um 24.13 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der S&P 500 bei einem Jahreshoch von 4’778.01 Punkten. Bei 3’794.33 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Gewinner und Verlierer im S&P 500

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen derzeit First Republic Bank (+ 30.25 Prozent auf 0.05 USD), Micron Technology (+ 8.63 Prozent auf 85.48 USD), VF (+ 7.08 Prozent auf 19.21 USD), Cintas (+ 6.55 Prozent auf 589.95 USD) und Carnival (+ 6.20 Prozent auf 19.19 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen hingegen Paychex (-7.01 Prozent auf 118.90 USD), Paramount Global (-2.77 Prozent auf 15.07 USD), WestRock (-2.35 Prozent auf 41.91 USD), Aon (-2.02 Prozent auf 288.19 USD) und Automatic Data Processing (-1.40 Prozent auf 228.99 USD) unter Druck.

Die teuersten S&P 500-Konzerne

Im S&P 500 ist die Tesla-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 13’313’245 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie sticht im S&P 500 mit einer Marktkapitalisierung von 2.798 Bio. Euro heraus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder im Fokus

Die SVB Financial Group-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten inne. Mit 9.48 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Altria-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch