Börse New York: Börsianer lassen S&P 500 schlussendlich steigen

Der S&P 500 verbuchte im NYSE-Handel zum Handelsschluss Gewinne in Höhe von 1.26 Prozent auf 5’942.47 Punkte. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 52.016 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0.511 Prozent auf 5’898.53 Punkte an der Kurstafel, nach 5’868.55 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 5’949.34 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5’888.66 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der S&P 500 bislang Gewinne von 0.368 Prozent. Noch vor einem Monat, am 03.12.2024, stand der S&P 500 bei 6’049.88 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.10.2024, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 5’699.94 Punkten. Der S&P 500 notierte noch vor einem Jahr, am 03.01.2024, bei 4’704.81 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Super Micro Computer (+ 10.92 Prozent auf 33.33 USD), Tesla (+ 8.22 Prozent auf 410.44 USD), Palantir (+ 6.25 Prozent auf 79.89 USD), NRG Energy (+ 6.20 Prozent auf 98.50 USD) und NVIDIA (+ 4.45 Prozent auf 144.47 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen hingegen Dollar Tree (-4.07 Prozent auf 73.36 USD), Advance Auto Parts (-3.74 Prozent auf 46.34 USD), Molson Coors Brewing Company (MCBC) (-3.37 Prozent auf 55.27 USD), Celanese (-3.35 Prozent auf 66.13 USD) und Best Buy (-2.96 Prozent auf 83.62 USD) unter Druck.

Welche S&P 500-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 54’957’593 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Apple mit 3.587 Bio. Euro im S&P 500 den grössten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Aktien im Blick

Die SVB Financial Group-Aktie präsentiert mit 0.00 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Mit 1’200.00 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

