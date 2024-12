Börse New York: Börsianer lassen S&P 500 am Nachmittag steigen

Der S&P 500 bewegt sich im NYSE-Handel um 20:00 Uhr um 0.02 Prozent fester bei 6’051.54 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 52.700 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 6’047.32 Zählern und damit 0.054 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (6’050.61 Punkte).

Der Höchststand des S&P 500 lag heute bei 6’070.67 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6’041.49 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche fiel der S&P 500 bereits um 0.202 Prozent zurück. Der S&P 500 notierte noch vor einem Monat, am 18.11.2024, bei 5’893.62 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.09.2024, wies der S&P 500 einen Stand von 5’618.26 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 18.12.2023, stand der S&P 500 noch bei 4’740.56 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 27.59 Prozent aufwärts. Das S&P 500-Jahreshoch beträgt derzeit 6’099.97 Punkte. Bei 4’682.11 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im S&P 500

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell The Cigna Group Registered (+ 5.38 Prozent auf 279.88 USD), CVS Health (+ 5.04 Prozent auf 46.26 USD), Lumen Technologies (+ 4.34 Prozent auf 6.25 USD), NVIDIA (+ 3.98 Prozent auf 135.58 USD) und Palantir (+ 3.66 Prozent auf 77.11 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind hingegen Paycom Software (-5.69 Prozent auf 219.71 USD), Broadcom (-3.55 Prozent auf 231.70 USD), General Mills (-3.53 Prozent auf 63.60 USD), ResMed (-3.40 Prozent auf 234.36 USD) und Palo Alto Networks (-3.23 Prozent auf 194.73 USD).

Die meistgehandelten S&P 500-Aktien

Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 22’803’807 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie weist im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3.653 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 0.00 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die First Republic Bank-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 600.00 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch