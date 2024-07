Börse New York: Am Nachmittag Gewinne im Dow Jones

Am Freitag tendiert der Dow Jones um 20:00 Uhr via NYSE 0.04 Prozent fester bei 39’323.93 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 14.228 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Dow Jones 0.130 Prozent fester bei 39’358.95 Punkten, nach 39’308.00 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 39’346.82 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 39’168.70 Einheiten.

So entwickelt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang Gewinne von 0.351 Prozent. Vor einem Monat, am 05.06.2024, wurde der Dow Jones mit 38’807.33 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 05.04.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 38’904.04 Punkten. Der Dow Jones wies vor einem Jahr, am 05.07.2023, einen Stand von 34’288.64 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 4.27 Prozent nach oben. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 40’077.40 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 37’122.95 Punkten.

Die Tops und Flops im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit Intel (+ 2.48 Prozent auf 32.01 USD), Walmart (+ 2.12 Prozent auf 69.69 USD), Apple (+ 1.79) Prozent auf 225.51 USD), Microsoft (+ 1.51 Prozent auf 467.73 USD) und Amazon (+ 1.23 Prozent auf 200.03 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen derweil JPMorgan Chase (-1.74 Prozent auf 205.05 USD), Chevron (-1.55 Prozent auf 154.28 USD), Dow (-1.49 Prozent auf 52.09 USD), Travelers (-1.14 Prozent auf 201.36 USD) und Goldman Sachs (-1.13 Prozent auf 462.63 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im Dow Jones weist die Apple-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 8’957’181 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Microsoft-Aktie mit 3.164 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Fokus

Unter den Dow Jones-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 8.97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Verizon-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6.52 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch