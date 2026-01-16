Börse New York: Am Mittag Pluszeichen im NASDAQ Composite

Am Freitag erhöht sich der NASDAQ Composite um 17:58 Uhr via NASDAQ um 0.11 Prozent auf 23’555.06 Punkte. In den Freitagshandel ging der NASDAQ Composite 0.466 Prozent fester bei 23’639.69 Punkten, nach 23’530.02 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ Composite bei 23’664.26 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 23’446.81 Punkten.

NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 0.093 Prozent. Der NASDAQ Composite notierte noch vor einem Monat, am 16.12.2025, bei 23’111.46 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.10.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 22’562.54 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 16.01.2025, einen Stand von 19’338.29 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1.37 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 23’813.30 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 23’119.49 Punkten registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Powell Industries (+ 9.57 Prozent auf 444.38 USD), Innodata (+ 9.30 Prozent auf 62.97 USD), Nissan Motor (+ 9.02 Prozent auf 2.78 USD), Compugen (+ 7.11 Prozent auf 2.26 USD) und Modine Manufacturing (+ 5.32 Prozent auf 138.88 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil AXT (-7.97 Prozent auf 23.67 USD), Donegal Group B (-5.56 Prozent auf 16.49 USD), Central Garden Pet (-3.91 Prozent auf 31.94 USD), AngioDynamics (-3.54 Prozent auf 10.62 USD) und Roivant Sciences (-3.43 Prozent auf 22.50 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite den grössten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 19’574’376 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 3.833 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Aktien

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie präsentiert mit 2.47 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Unter den Aktien im Index zeigt die Gladstone Commercial-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.35 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

