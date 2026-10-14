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FTSE 100 im Fokus 14.10.2026 12:26:41

Börse London: So bewegt sich der FTSE 100 am Mittwochmittag

Börse London: So bewegt sich der FTSE 100 am Mittwochmittag

Am Mittwoch wagen sich die Anleger in London aus der Reserve.

British Land Company
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Um 12:08 Uhr tendiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0.46 Prozent stärker bei 10’699.63 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 3.211 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0.003 Prozent auf 10’649.97 Punkte an der Kurstafel, nach 10’650.33 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der FTSE 100 bei 10’641.22 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 10’702.75 Punkten.

FTSE 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Plus von 1.40 Prozent. Der FTSE 100 wies vor einem Monat, am 14.09.2026, einen Stand von 10’697.57 Punkten auf. Der FTSE 100 wies vor drei Monaten, am 14.07.2026, einen Stand von 10’529.39 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 14.10.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 9’452.77 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7.52 Prozent. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 10’989.45 Punkten. 9’670.46 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im FTSE 100

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Burberry (+ 2.99 Prozent auf 10.69 GBP), Barratt Developments (+ 2.91 Prozent auf 3.01 GBP), Babcock International (+ 2.80 Prozent auf 9.12 GBP), British Land Company (+ 2.78 Prozent auf 4.10 GBP) und Tritax Big Box REIT (+ 2.21 Prozent auf 1.46 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 hingegen Airtel Africa (-2.30 Prozent auf 2.81 GBP), Standard Chartered (-1.76 Prozent auf 21.27 GBP), Computacenter (-1.67 Prozent auf 56.00 GBP), Admiral Group (-1.59 Prozent auf 36.90 GBP) und Whitbread (-1.09 Prozent auf 25.36 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 den grössten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im FTSE 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die ConvaTec-Aktie. 13’164’665 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie macht im FTSE 100 mit 289.755 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Aktien auf

Die Bank of Georgia Group-Aktie präsentiert mit 3.67 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die Bank of Georgia Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14.84 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

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