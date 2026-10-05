Börse London: Schlussendlich Pluszeichen im FTSE 100

Am Montag tendierte der FTSE 100 via LSE schlussendlich 0.34 Prozent fester bei 10’497.94 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3.137 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der FTSE 100 0.004 Prozent stärker bei 10’462.38 Punkten, nach 10’461.95 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des FTSE 100 lag am Montag bei 10’527.46 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 10’451.73 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, notierte der FTSE 100 bei 10’831.09 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, einen Stand von 10’679.03 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, wies der FTSE 100 9’491.25 Punkte auf.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5.49 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der FTSE 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 10’989.45 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 9’670.46 Punkten.

Tops und Flops im FTSE 100

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen derzeit Standard Chartered (+ 2.56 Prozent auf 22.46 GBP), Ithaca Energy (+ 2.18 Prozent auf 2.81 GBP), Anglo American (+ 2.03) Prozent auf 41.80 GBP), Scottish Mortgage Investment Trust (+ 1.92 Prozent auf 16.21 GBP) und Sage (+ 1.89 Prozent auf 10.02 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil 3i (-5.60 Prozent auf 24.12 GBP), Barratt Developments (-2.92 Prozent auf 3.09 GBP), Balfour Beatty (-2.83 Prozent auf 9.11 GBP), Halma (-2.00 Prozent auf 35.28 GBP) und International Consolidated Airlines (-1.63 Prozent auf 4.34 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das grösste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 88’050’809 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 macht die HSBC-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 292.119 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3.67 erwartet. Die Bank of Georgia Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 14.84 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch