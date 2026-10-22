Börse London in Rot: FTSE 100 zeigt sich zum Handelsstart leichter

Der FTSE 100 gibt im LSE-Handel um 09:11 Uhr um 0.75 Prozent auf 10’672.54 Punkte nach. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 3.251 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0.003 Prozent auf 10’752.55 Punkte an der Kurstafel, nach 10’752.88 Punkten am Vortag.

Bei 10’752.55 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 10’669.39 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den FTSE 100 bereits um 1.93 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 22.09.2026, wies der FTSE 100 einen Stand von 10’708.33 Punkten auf. Der FTSE 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 22.07.2026, den Wert von 10’716.97 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.10.2025, wies der FTSE 100 einen Wert von 9’515.00 Punkten auf.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 7.25 Prozent zu. Bei 10’989.45 Punkten schaffte es der FTSE 100 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 9’670.46 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im FTSE 100

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Rentokil Initial (+ 7.84 Prozent auf 3.39 GBP), Ithaca Energy (+ 2.25 Prozent auf 2.99 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 2.05 Prozent auf 89.70 GBP), Unilever (+ 0.98 Prozent auf 48.67 GBP) und BP (+ 0.88 Prozent auf 6.23 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 hingegen Fresnillo (-4.08 Prozent auf 25.25 GBP), Anglo American (-3.62 Prozent auf 37.01 GBP), Antofagasta (-3.04 Prozent auf 31.26 GBP), Standard Chartered (-3.00 Prozent auf 20.02 GBP) und InterContinental Hotels Group (-2.82 Prozent auf 165.55 USD).

Welche FTSE 100-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im FTSE 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. Zuletzt wurden via LSE 1’426’540 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 weist die HSBC-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 282.969 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die Bank of Georgia Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die Bank of Georgia Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 14.84 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch