Börse London in Rot: FTSE 100 präsentiert sich mittags leichter

Am Dienstag geht es im FTSE 100 um 12:09 Uhr via LSE um 0.18 Prozent auf 8’168.27 Punkte nach unten. Die FTSE 100-Mitglieder sind damit 2.583 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.000 Prozent auf 8’182.96 Punkte an der Kurstafel, nach 8’182.96 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag am Dienstag bei 8’136.86 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 8’182.96 Punkten erreichte.

FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 14.06.2024, bei 8’146.86 Punkten. Der FTSE 100 wies vor drei Monaten, am 16.04.2024, einen Stand von 7’820.36 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 14.07.2023, den Stand von 7’434.57 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2024 bereits um 5.79 Prozent. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 8’474.41 Punkten. Bei 7’404.08 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im FTSE 100

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Ocado Group (+ 14.45 Prozent auf 3.90 GBP), B&M European Value Retail SA Reg (+ 5.15 Prozent auf 4.70 GBP), Airtel Africa (+ 3.36 Prozent auf 1.20 GBP), Kingfisher (+ 2.24 Prozent auf 2.74 GBP) und Marks Spencer (+ 1.93 Prozent auf 3.06 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen Burberry (-3.06 Prozent auf 7.21 GBP), Rio Tinto (-2.86 Prozent auf 50.44 GBP), Severn Trent (-2.73 Prozent auf 25.27 GBP), United Utilities (-2.56 Prozent auf 10.09 GBP) und Glencore (-1.80 Prozent auf 4.63 GBP).

FTSE 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das grösste Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via LSE 9’886’411 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von AstraZeneca mit 226.050 Mrd. Euro im FTSE 100 den grössten Anteil aus.

KGV und Dividende der FTSE 100-Titel

Die International Consolidated Airlines-Aktie weist mit 4.42 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Mit 10.09 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Phoenix Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch