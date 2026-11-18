Am Mittwoch gibt der FTSE 100 um 12:09 Uhr via LSE um 0.40 Prozent auf 10’646.98 Punkte nach. Der Börsenwert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 3.312 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der FTSE 100 0.006 Prozent stärker bei 10’690.55 Punkten, nach 10’689.87 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der FTSE 100 bei 10’692.25 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 10’640.26 Punkten.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den FTSE 100 bereits um 2.35 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, bewegte sich der FTSE 100 bei 10’881.90 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.08.2026, bewegte sich der FTSE 100 bei 10’728.04 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.11.2025, lag der FTSE 100 noch bei 9’552.30 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6.99 Prozent. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 10’989.45 Punkten. Bei 9’670.46 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind derzeit ConvaTec (+ 8.83 Prozent auf 2.69 GBP), Whitbread (+ 3.29 Prozent auf 28.87 GBP), Games Workshop Group (+ 2.50 Prozent auf 169.94 GBP), 3i (+ 2.38 Prozent auf 26.22 GBP) und Rolls-Royce (+ 1.70 Prozent auf 13.49 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich hingegen Endeavour Mining (-3.70 Prozent auf 35.65 GBP), Anglo American (-3.69 Prozent auf 34.18 GBP), JD Sports Fashion (-3.31 Prozent auf 0.92 GBP), Glencore (-3.25 Prozent auf 4.76 GBP) und Antofagasta (-3.21 Prozent auf 29.22 GBP).

Die meistgehandelten FTSE 100-Aktien

Das grösste Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 21’870’040 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie macht im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 276.922 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Titel im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die Bank of Georgia Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Mit 14.84 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch