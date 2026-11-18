Am Mittwoch notiert der FTSE 100 um 09:10 Uhr via LSE 0.34 Prozent tiefer bei 10’653.87 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 3.312 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0.006 Prozent fester bei 10’690.55 Punkten in den Mittwochshandel, nach 10’689.87 Punkten am Vortag.

Bei 10’641.60 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 10’692.25 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den FTSE 100 bereits um 2.28 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, notierte der FTSE 100 bei 10’881.90 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.08.2026, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 10’728.04 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.11.2025, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 9’552.30 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 7.06 Prozent zu. Der FTSE 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10’989.45 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9’670.46 Punkten verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind aktuell ConvaTec (+ 8.51 Prozent auf 2.68 GBP), Experian (+ 3.80 Prozent auf 29.26 GBP), Whitbread (+ 2.22 Prozent auf 28.57 GBP), British Land Company (+ 1.48 Prozent auf 4.38 GBP) und Scottish Mortgage Investment Trust (+ 1.25 Prozent auf 14.52 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen derweil Endeavour Mining (-4.54 Prozent auf 35.34 GBP), Antofagasta (-4.17 Prozent auf 28.93 GBP), Anglo American (-4.14 Prozent auf 34.02 GBP), Fresnillo (-4.12 Prozent auf 22.79 GBP) und Computacenter (-3.59 Prozent auf 45.06 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Im FTSE 100 weist die Glencore-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via LSE 2’083’960 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von HSBC mit 276.922 Mrd. Euro im FTSE 100 den grössten Anteil aus.

KGV und Dividende der FTSE 100-Titel

Die Bank of Georgia Group-Aktie präsentiert mit 3.67 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die Bank of Georgia Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14.84 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch