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FTSE 100 aktuell 06.11.2026 12:26:26

Börse London in Rot: Das macht der FTSE 100 mittags

Börse London in Rot: Das macht der FTSE 100 mittags

So bewegt sich der FTSE 100 am Freitagmittag.

Der FTSE 100 gibt im LSE-Handel um 12:08 Uhr um 2.24 Prozent auf 10’541.11 Punkte nach. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 3.296 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.014 Prozent auf 10’784.16 Punkte an der Kurstafel, nach 10’782.66 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 10’539.69 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 10’784.16 Punkten verzeichnete.

FTSE 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn ging es für den FTSE 100 bereits um 1.76 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 06.10.2026, wurde der FTSE 100 mit 10’541.69 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 06.08.2026, wies der FTSE 100 einen Stand von 10’867.89 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 06.11.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 9’735.78 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 5.93 Prozent. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10’989.45 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9’670.46 Zählern registriert.

FTSE 100-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Coca-Cola European Partners (+ 1.25 Prozent auf 117.29 USD), Weir Group (+ 0.93 Prozent auf 23.80 GBP), Scottish Mortgage Investment Trust (+ 0.65 Prozent auf 14.43 GBP), Fresnillo (+ 0.40 Prozent auf 25.05 GBP) und Coca-Cola HBC (+ 0.35 Prozent auf 40.66 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind derweil BT Group (-5.00 Prozent auf 2.20 GBP), Airtel Africa (-4.70 Prozent auf 2.76 GBP), WPP 2012 (-4.20 Prozent auf 4.01 GBP), RELX (-4.18 Prozent auf 29.55 GBP) und Experian (-4.18 Prozent auf 30.01 GBP).

Die teuersten Unternehmen im FTSE 100

Die Aktie im FTSE 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 21’662’383 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 270.754 Mrd. Euro weist die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Titel auf

Die Bank of Georgia Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14.84 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

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