Börse London in Grün: So steht der FTSE 100 am Montagmittag

Um 12:09 Uhr geht es im FTSE 100 im LSE-Handel um 0.26 Prozent aufwärts auf 7’513.91 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2.417 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0.000 Prozent auf 7’494.58 Punkte an der Kurstafel, nach 7’494.58 Punkten am Vortag.

Bei 7’473.19 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 7’540.57 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.09.2023, bewegte sich der FTSE 100 bei 7’478.19 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 07.07.2023, einen Stand von 7’256.94 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.10.2022, den Wert von 6’991.09 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2023 ging es für den Index bereits um 0.532 Prozent nach unten. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 8’047.06 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7’206.82 Punkten erreicht.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen derzeit BAE Systems (+ 3.94 Prozent auf 10.19 GBP), BP (+ 2.71 Prozent auf 5.19 GBP), Fresnillo (+ 2.48) Prozent auf 5.36 GBP), Compass Group (+ 1.79 Prozent auf 20.52 GBP) und Endeavour Mining (+ 1.38 Prozent auf 15.38 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil Croda International (-3.67 Prozent auf 46.19 GBP), Next (-3.41 Prozent auf 69.68 GBP), Ocado Group (-2.87 Prozent auf 5.54 GBP), Hargreaves Lansdown (-2.33 Prozent auf 7.50 GBP) und JD Sports Fashion (-2.22 Prozent auf 1.40 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Konzerne

Im FTSE 100 sticht die Vodafone Group-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via LSE 7’907’843 Aktien gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie nimmt im FTSE 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 197.960 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

FTSE 100-Fundamentaldaten im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die International Consolidated Airlines-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Im Index bietet die Glencore-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10.12 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch