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FTSE 100-Marktbericht 09.11.2026 15:58:15

Börse London in Grün: So entwickelt sich der FTSE 100 am Nachmittag

Börse London in Grün: So entwickelt sich der FTSE 100 am Nachmittag

Derzeit wagen sich die Anleger in London aus der Reserve.

Der FTSE 100 notiert im LSE-Handel um 15:40 Uhr um 0.59 Prozent fester bei 10’736.49 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 3.246 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0.005 Prozent auf 10’673.36 Punkte an der Kurstafel, nach 10’673.94 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte am Montag sein Tageshoch bei 10’769.48 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 10’654.32 Punkten lag.

FTSE 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Der FTSE 100 erreichte vor einem Monat, am 09.10.2026, den Wert von 10’552.05 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, wies der FTSE 100 einen Wert von 10’901.09 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 9’682.57 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 7.89 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der FTSE 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 10’989.45 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9’670.46 Punkten markiert.

FTSE 100-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Antofagasta (+ 5.94 Prozent auf 32.98 GBP), Endeavour Mining (+ 5.64 Prozent auf 43.25 GBP), Anglo American (+ 4.84 Prozent auf 38.80 GBP), Fresnillo (+ 4.68 Prozent auf 26.31 GBP) und Rolls-Royce (+ 3.73 Prozent auf 13.08 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil BAT (-1.82 Prozent auf 44.84 GBP), Imperial Brands (-1.61 Prozent auf 29.25 GBP), BP (-1.50 Prozent auf 5.51 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-1.48 Prozent auf 93.22 GBP) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1.33 Prozent auf 36.73 GBP).

Die teuersten Konzerne im FTSE 100

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via LSE 39’993’158 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie macht im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 267.925 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte

Die Bank of Georgia Group-Aktie hat mit 3.67 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14.84 Prozent bei der Bank of Georgia Group-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch

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