FTSE 100 998185 / GB0001383545
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Listen
|Info
|zugeh. Wertpapiere
|Snapshot
|Chart (gross)
|Marktberichte
|enthaltene Werte
|GV-Termine
|Strukturierte Produkte
|Historisch
|Chartvergleich
|Analysen
|Top/Flop
|Dividenden
|Realtime Liste
|Realtime Chart (Indikation)
|Marktkapitalisierung
|FTSE 100-Marktbericht
|
09.11.2026 15:58:15
Börse London in Grün: So entwickelt sich der FTSE 100 am Nachmittag
Derzeit wagen sich die Anleger in London aus der Reserve.
Der FTSE 100 notiert im LSE-Handel um 15:40 Uhr um 0.59 Prozent fester bei 10’736.49 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 3.246 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0.005 Prozent auf 10’673.36 Punkte an der Kurstafel, nach 10’673.94 Punkten am Vortag.
Der FTSE 100 erreichte am Montag sein Tageshoch bei 10’769.48 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 10’654.32 Punkten lag.
FTSE 100-Entwicklung im Jahresverlauf
Der FTSE 100 erreichte vor einem Monat, am 09.10.2026, den Wert von 10’552.05 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, wies der FTSE 100 einen Wert von 10’901.09 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 9’682.57 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 7.89 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der FTSE 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 10’989.45 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9’670.46 Punkten markiert.
FTSE 100-Top-Flop-Liste
Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Antofagasta (+ 5.94 Prozent auf 32.98 GBP), Endeavour Mining (+ 5.64 Prozent auf 43.25 GBP), Anglo American (+ 4.84 Prozent auf 38.80 GBP), Fresnillo (+ 4.68 Prozent auf 26.31 GBP) und Rolls-Royce (+ 3.73 Prozent auf 13.08 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil BAT (-1.82 Prozent auf 44.84 GBP), Imperial Brands (-1.61 Prozent auf 29.25 GBP), BP (-1.50 Prozent auf 5.51 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-1.48 Prozent auf 93.22 GBP) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1.33 Prozent auf 36.73 GBP).
Die teuersten Konzerne im FTSE 100
Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via LSE 39’993’158 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie macht im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 267.925 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte
Die Bank of Georgia Group-Aktie hat mit 3.67 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14.84 Prozent bei der Bank of Georgia Group-Aktie an.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|FTSE 100
|10’735.76
|0.58%
Börse aktuell - Live TickerSMI fester -- DAX legt kräftig zu -- US-Börsen stärker -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zieht zum Wochenstart leicht an, während der deutsche Leitindex deutlich ansteigt. Die US-Börsen legen zum Wochenstart zu. Die Börsen in Asien verbuchten am Montag mehrheitlich Gewinne.