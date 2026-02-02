Legal & General Aktie 457145 / GB0005603997
|FTSE 100-Performance im Fokus
|
02.02.2026 12:26:43
Börse London in Grün: So bewegt sich der FTSE 100 am Mittag
So bewegt sich der FTSE 100 am Montag.
Am Montag springt der FTSE 100 um 12:08 Uhr via LSE um 0.11 Prozent auf 10’235.06 Punkte an. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2.839 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.002 Prozent auf 10’223.72 Punkte an der Kurstafel, nach 10’223.54 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 10’145.36 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 10’243.18 Punkten.
So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn Jahr
Der FTSE 100 notierte noch vor einem Monat, am 02.01.2026, bei 9’951.14 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 9’717.25 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 31.01.2025, bei 8’673.96 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 2.85 Prozent aufwärts. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 10’277.72 Punkten. Bei 9’951.14 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im FTSE 100 aktuell
Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit InterContinental Hotels Group (+ 2.34 Prozent auf 137.95 USD), Beazley (+ 2.12 Prozent auf 11.57 GBP), Aviva (+ 2.11 Prozent auf 6.49 GBP), Admiral Group (+ 1.96 Prozent auf 28.04 GBP) und Compass Group (+ 1.74 Prozent auf 22.25 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil Ocado Group (-5.00 Prozent auf 2.07 GBP), Fresnillo (-3.84 Prozent auf 35.60 GBP), Antofagasta (-3.26 Prozent auf 35.29 GBP), BAE Systems (-2.48 Prozent auf 19.25 GBP) und WPP 2012 (-2.39 Prozent auf 2.95 GBP).
FTSE 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 30’297’243 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie nimmt im FTSE 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 254.872 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.
KGV und Dividende der FTSE 100-Mitglieder
Die 3i-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5.24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Mit 8.38 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
Analysen zu WPP 2012 PLC
