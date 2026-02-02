Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’319 1.0%  SPI 18’343 0.7%  Dow 48’892 -0.4%  DAX 24’641 0.4%  Euro 0.9203 0.4%  EStoxx50 5’952 0.1%  Gold 4’756 -2.3%  Bitcoin 60’182 1.1%  Dollar 0.7756 0.3%  Öl 66.0 -6.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Partners Group2460882Rheinmetall345850Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Top News
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Rohstoffe im Januar 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Nach Warsh-Nominierung für Fed-Posten: Darum verliert der Franken zum Euro und Dollar
VW-Aktie kaum bewegt: Zweiter Strafprozess um Volkswagen-Tochter Audi-Dieselskandal beginnt
Ausblick: Super Micro Computer gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Suche...
eToro entdecken

Legal & General Aktie 457145 / GB0005603997

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

FTSE 100-Performance im Fokus 02.02.2026 12:26:43

Börse London in Grün: So bewegt sich der FTSE 100 am Mittag

Börse London in Grün: So bewegt sich der FTSE 100 am Mittag

So bewegt sich der FTSE 100 am Montag.

Antofagasta
37.46 CHF -2.16%
Kaufen Verkaufen

Am Montag springt der FTSE 100 um 12:08 Uhr via LSE um 0.11 Prozent auf 10’235.06 Punkte an. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2.839 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.002 Prozent auf 10’223.72 Punkte an der Kurstafel, nach 10’223.54 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 10’145.36 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 10’243.18 Punkten.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn Jahr

Der FTSE 100 notierte noch vor einem Monat, am 02.01.2026, bei 9’951.14 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 9’717.25 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 31.01.2025, bei 8’673.96 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 2.85 Prozent aufwärts. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 10’277.72 Punkten. Bei 9’951.14 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im FTSE 100 aktuell

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit InterContinental Hotels Group (+ 2.34 Prozent auf 137.95 USD), Beazley (+ 2.12 Prozent auf 11.57 GBP), Aviva (+ 2.11 Prozent auf 6.49 GBP), Admiral Group (+ 1.96 Prozent auf 28.04 GBP) und Compass Group (+ 1.74 Prozent auf 22.25 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil Ocado Group (-5.00 Prozent auf 2.07 GBP), Fresnillo (-3.84 Prozent auf 35.60 GBP), Antofagasta (-3.26 Prozent auf 35.29 GBP), BAE Systems (-2.48 Prozent auf 19.25 GBP) und WPP 2012 (-2.39 Prozent auf 2.95 GBP).

FTSE 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 30’297’243 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie nimmt im FTSE 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 254.872 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

KGV und Dividende der FTSE 100-Mitglieder

Die 3i-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5.24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Mit 8.38 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zu allen Marktberichten
Zur FTSE 100-Realtime-Indikation
Alle FTSE 100-Werte im Überblick

Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

Nachrichten zu Antofagasta plc

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu WPP 2012 PLC

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ KLA
✅ Alphabet A
✅ BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch

Inside Trading & Investment

11:23 UBS Logo UBS KeyInvest: Schlagzeilen machen Kurse
10:39 Ölmarkt im Umbruch: Zwischen Überangebot, Energiewende und geopolitischem Risiko
09:21 Marktüberblick: Crash in den Edelmetallen
09:07 SMI mit freundlichem Wochenausklang
30.01.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 14.80% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Alphabet, Amazon, Apple
29.01.26 Julius Bär: 13.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (58%) auf Nestle SA, Swatch Group AG, Swiss Re AG, UBS Group AG
28.01.26 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’771.68 19.39 UJ3S8U
Short 14’033.23 13.88 BOKS7U
Short 14’562.88 8.97 SB5BKU
SMI-Kurs: 13’314.05 02.02.2026 12:10:14
Long 12’692.21 19.68 S92BSU
Long 12’415.45 13.88 SYUBYU
Long 11’873.71 8.91 SQOB2U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Gold, Öl & Co. in KW 5: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Dänemark bestellt Munition bei Rheinmetall - Aktie tiefer - so reagieren RENK, HENSOLDT, TKMS, OHB und CSG
KW 5: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Die Performance der Kryptowährungen in KW 5: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Bitcoin, Ethereum und Co. bleiben unter Druck - teils zweistellige Verluste
Krypto-Exodus: Warum Anleger Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co. zahlreich nach unten schicken
SMI und DAX fester -- Asiens Börsen am Montag schliesslich tiefrot
Buy-Note für SAP SE-Aktie: Neue Analyse von Jefferies & Company Inc.
UBS AG bescheinigt Neutral für Nestlé-Aktie

Top-Rankings

Rohstoffe im Januar 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die C ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Die Performance der Kryptowährungen
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte im vergangenen Monat stark. Das sind die Gewinner und ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Januar 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der Januar 2026 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich die ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
FTSE 100 10’237.17 0.13%

finanzen.net News

Datum Titel
12:21 ROUNDUP: Gold und Silber nach Rekorden unter Druck - Auch Kupfer schwächelt
12:17 Regierung: Keine Zahnarzt-Privatisierungspläne
12:14 Im Rechtsstreit mit Ämtern schneller zum Urteil
12:07 ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Gerresheimer auf 'Buy' - Ziel 34,10 Euro
12:05 ANALYSE-FLASH: Goldman setzt Hannover Rück auf Empfehlungsliste - Ziel 299 Euro
12:05 Tchibo erhöht die Kaffeepreise
12:05 ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Alphabet A-Aktie auf 400 Dollar - 'Buy'
12:04 ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Carl Zeiss Meditec auf 'Equal Weight'
12:04 ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für BMW auf 100 Euro - 'Overweight'
12:04 ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Nokia auf 'Overweight' - Ziel 6,90 Euro