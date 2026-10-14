Börse London in Grün: nachmittags Gewinne im FTSE 100

Um 15:40 Uhr bewegt sich der FTSE 100 im LSE-Handel 0.30 Prozent stärker bei 10’682.44 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 3.211 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0.003 Prozent leichter bei 10’649.97 Punkten in den Mittwochshandel, nach 10’650.33 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tagestief bei 10’641.22 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 10’702.75 Punkten lag.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche gewann der FTSE 100 bereits um 1.24 Prozent. Noch vor einem Monat, am 14.09.2026, notierte der FTSE 100 bei 10’697.57 Punkten. Der FTSE 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 14.07.2026, den Wert von 10’529.39 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.10.2025, wies der FTSE 100 einen Wert von 9’452.77 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 7.35 Prozent nach oben. Bei 10’989.45 Punkten markierte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 9’670.46 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

FTSE 100-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind aktuell Barratt Developments (+ 3.63 Prozent auf 3.03 GBP), Burberry (+ 3.28 Prozent auf 10.72 GBP), Babcock International (+ 2.75 Prozent auf 9.12 GBP), British Land Company (+ 2.20 Prozent auf 4.08 GBP) und AstraZeneca (+ 2.00 Prozent auf 121.34 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 derweil Fresnillo (-4.05 Prozent auf 26.06 GBP), Standard Chartered (-2.68 Prozent auf 21.07 GBP), Endeavour Mining (-2.35 Prozent auf 40.35 GBP), Airtel Africa (-2.16 Prozent auf 2.81 GBP) und Computacenter (-1.84 Prozent auf 55.90 GBP).

FTSE 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im FTSE 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die ConvaTec-Aktie. Zuletzt wurden via LSE 25’704’962 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die HSBC-Aktie mit 289.755 Mrd. Euro die dominierende Aktie im FTSE 100.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen

Die Bank of Georgia Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten auf. Mit 14.84 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch