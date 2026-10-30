Börse London in Grün: FTSE 100 zum Start mit grünem Vorzeichen

Um 09:11 Uhr tendiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0.28 Prozent fester bei 10’751.80 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder sind damit 3.244 Bio. Euro wert. In den Handel ging der FTSE 100 0.005 Prozent leichter bei 10’721.51 Punkten, nach 10’722.07 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 10’771.53 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 10’715.93 Punkten lag.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der FTSE 100 bislang Gewinne von 0.569 Prozent. Noch vor einem Monat, am 30.09.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 10’606.00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 30.07.2026, betrug der FTSE 100-Kurs 10’897.27 Punkte. Vor einem Jahr, am 30.10.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 9’760.06 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 8.05 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des FTSE 100 liegt derzeit bei 10’989.45 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 9’670.46 Zähler.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind aktuell BT Group (+ 5.09 Prozent auf 2.24 GBP), AstraZeneca (+ 3.08 Prozent auf 134.54 GBP), Prudential (+ 2.83 Prozent auf 9.30 GBP), Haleon (+ 2.33 Prozent auf 3.25 GBP) und RELX (+ 2.13 Prozent auf 29.77 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind hingegen Fresnillo (-4.20 Prozent auf 22.58 GBP), Antofagasta (-3.73 Prozent auf 31.52 GBP), Anglo American (-3.26 Prozent auf 37.39 GBP), NatWest Group (-3.15 Prozent auf 6.15 GBP) und Computacenter (-3.13 Prozent auf 50.90 GBP).

Die teuersten Konzerne im FTSE 100

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 6’971’985 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie sticht im FTSE 100 mit einer Marktkapitalisierung von 274.897 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien im Blick

Die Bank of Georgia Group-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Die Bank of Georgia Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14.84 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch