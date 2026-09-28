Börse London in Grün: FTSE 100 zum Start mit Gewinnen

Um 09:11 Uhr bewegt sich der FTSE 100 im LSE-Handel 0.24 Prozent stärker bei 10’721.21 Punkten. An der Börse sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte damit 3.179 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0.001 Prozent auf 10’695.19 Punkte an der Kurstafel, nach 10’695.25 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tagestief bei 10’688.59 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 10’738.01 Punkten lag.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn Jahr

Der FTSE 100 erreichte vor einem Monat, am 28.08.2026, den Wert von 10’824.26 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, wurde der FTSE 100 mit 10’508.02 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, bei 9’284.83 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7.74 Prozent nach oben. Bei 10’989.45 Punkten erreichte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 9’670.46 Zähler.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Barratt Developments (+ 13.86 Prozent auf 3.52 GBP), Howden Joinery Group (+ 4.87 Prozent auf 7.96 GBP), Kingfisher (+ 3.71 Prozent auf 3.41 GBP), Centrica (+ 2.73 Prozent auf 1.51 GBP) und SSE (+ 1.99 Prozent auf 25.05 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil Fresnillo (-5.40 Prozent auf 27.34 GBP), Endeavour Mining (-4.31 Prozent auf 43.30 GBP), Antofagasta (-3.32 Prozent auf 36.06 GBP), Anglo American (-3.02 Prozent auf 39.20 GBP) und Glencore (-2.16 Prozent auf 5.49 GBP).

Die meistgehandelten FTSE 100-Aktien

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 5’709’879 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie macht im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 301.594 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Titel im Fokus

Im FTSE 100 verzeichnet die Bank of Georgia Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Bank of Georgia Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 14.84 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch