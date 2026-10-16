Börse London in Grün: FTSE 100 zum Ende des Freitagshandels in der Gewinnzone

Am Freitag legte der FTSE 100 via LSE letztendlich um 0.38 Prozent auf 10’881.90 Punkte zu. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 3.226 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0.010 Prozent auf 10’839.22 Punkte an der Kurstafel, nach 10’840.35 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10’892.38 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 10’796.71 Einheiten.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht kletterte der FTSE 100 bereits um 3.13 Prozent. Der FTSE 100 wies vor einem Monat, am 16.09.2026, einen Wert von 10’688.47 Punkten auf. Der FTSE 100 lag vor drei Monaten, am 16.07.2026, bei 10’572.24 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.10.2025, stand der FTSE 100 noch bei 9’436.09 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 9.35 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 10’989.45 Punkten. Bei 9’670.46 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind aktuell Babcock International (+ 3.60 Prozent auf 9.62 GBP), WPP 2012 (+ 3.07 Prozent auf 4.13 GBP), Kingfisher (+ 2.86 Prozent auf 3.49 GBP), Weir Group (+ 2.60 Prozent auf 26.82 GBP) und BAE Systems (+ 2.59 Prozent auf 19.84 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil Scottish Mortgage Investment Trust (-3.13 Prozent auf 15.45 GBP), AstraZeneca (-1.98 Prozent auf 124.46 GBP), NatWest Group (-1.19 Prozent auf 6.66 GBP), British Land Company (-1.18 Prozent auf 4.17 GBP) und Computacenter (-1.16 Prozent auf 51.00 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via LSE 138’851’484 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 288.750 Mrd. Euro weist die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der FTSE 100-Mitglieder

Die Bank of Georgia Group-Aktie präsentiert mit 3.67 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Mit 14.84 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch