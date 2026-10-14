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Index-Bewegung 14.10.2026 17:58:12

Börse London in Grün: FTSE 100 schlussendlich im Plus

Börse London in Grün: FTSE 100 schlussendlich im Plus

Der FTSE 100 ging im Plus aus dem Handelstag.

Computacenter
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Am Mittwoch notierte der FTSE 100 via LSE letztendlich 0.70 Prozent stärker bei 10’724.86 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 3.211 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der FTSE 100 0.003 Prozent leichter bei 10’649.97 Punkten, nach 10’650.33 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10’641.22 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10’731.30 Zählern.

So entwickelt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der FTSE 100 bislang ein Plus von 1.64 Prozent. Noch vor einem Monat, am 14.09.2026, betrug der FTSE 100-Kurs 10’697.57 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 14.07.2026, notierte der FTSE 100 bei 10’529.39 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.10.2025, lag der FTSE 100-Kurs bei 9’452.77 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 7.78 Prozent zu. Bei 10’989.45 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Das Jahrestief beträgt hingegen 9’670.46 Punkte.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Barratt Developments (+ 4.04 Prozent auf 3.04 GBP), GSK (+ 3.59 Prozent auf 18.16 GBP), Burberry (+ 3.52 Prozent auf 10.74 GBP), AstraZeneca (+ 3.40 Prozent auf 123.00 GBP) und Babcock International (+ 2.95 Prozent auf 9.13 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen Fresnillo (-4.64 Prozent auf 25.90 GBP), Computacenter (-4.04 Prozent auf 54.65 GBP), Endeavour Mining (-3.41 Prozent auf 39.91 GBP), Airtel Africa (-2.99 Prozent auf 2.79 GBP) und Standard Chartered (-2.59 Prozent auf 21.09 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im FTSE 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. Zuletzt wurden via LSE 85’598’862 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 nimmt die HSBC-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 289.755 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der FTSE 100-Werte

Unter den FTSE 100-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie mit 3.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 14.84 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.ch

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