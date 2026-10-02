Börse London in Grün: FTSE 100 liegt letztendlich im Plus

Der FTSE 100 kletterte im LSE-Handel schlussendlich um 0.32 Prozent auf 10’461.95 Punkte. Der Börsenwert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 3.171 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0.000 Prozent leichter bei 10’428.23 Punkten in den Handel, nach 10’428.27 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der FTSE 100 bei 10’503.15 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 10’413.37 Punkten.

FTSE 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht sank der FTSE 100 bereits um 2.18 Prozent. Vor einem Monat, am 02.09.2026, lag der FTSE 100-Kurs bei 10’756.45 Punkten. Der FTSE 100 lag vor drei Monaten, am 02.07.2026, bei 10’652.87 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.10.2025, lag der FTSE 100 noch bei 9’427.73 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5.13 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 10’989.45 Punkten. Bei 9’670.46 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

FTSE 100-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind aktuell Halma (+ 3.93 Prozent auf 36.00 GBP), Antofagasta (+ 3.04 Prozent auf 38.02 GBP), Anglo American (+ 2.97 Prozent auf 40.97 GBP), Glencore (+ 2.95 Prozent auf 5.61 GBP) und BT Group (+ 2.86 Prozent auf 1.96 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen derweil IG Group (-22.60 Prozent auf 9.90 GBP), Babcock International (-2.84 Prozent auf 9.22 GBP), WPP 2012 (-2.66 Prozent auf 3.73 GBP), Bank of Georgia Group (-2.07 Prozent auf 132.60 GBP) und Intermediate Capital Group (-1.78 Prozent auf 17.63 GBP) unter Druck.

Die meistgehandelten FTSE 100-Aktien

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 157’620’460 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie dominiert den FTSE 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 301.347 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der FTSE 100-Aktien

Im FTSE 100 weist die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Bank of Georgia Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14.84 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch