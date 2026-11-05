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FTSE 100-Marktbericht 05.11.2026 15:58:16

Börse London in Grün: FTSE 100 legt nachmittags zu

Börse London in Grün: FTSE 100 legt nachmittags zu

Der FTSE 100 performt heute positiv.

Der FTSE 100 klettert im LSE-Handel um 15:39 Uhr um 0.65 Prozent auf 10’899.26 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 3.232 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.000 Prozent auf 10’829.26 Punkte an der Kurstafel, nach 10’829.21 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10’948.24 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 10’828.89 Einheiten.

So entwickelt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den FTSE 100 bereits um 1.58 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 05.10.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 10’497.94 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.08.2026, notierte der FTSE 100 bei 10’888.30 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.11.2025, wies der FTSE 100 einen Wert von 9’777.08 Punkten auf.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 9.53 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der FTSE 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 10’989.45 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 9’670.46 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Endeavour Mining (+ 6.09 Prozent auf 40.08 GBP), Airtel Africa (+ 3.45 Prozent auf 2.88 GBP), Croda International (+ 3.43 Prozent auf 37.37 GBP), InterContinental Hotels Group (+ 3.38 Prozent auf 179.00 USD) und Diageo (+ 3.25 Prozent auf 18.73 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 hingegen Coca-Cola HBC (-11.43 Prozent auf 43.70 GBP), BAE Systems (-5.84 Prozent auf 18.72 GBP), Metlen Energy Metals (-2.87 Prozent auf 47.40 EUR), Computacenter (-2.13 Prozent auf 47.21 GBP) und Babcock International (-1.92 Prozent auf 10.20 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 42’271’673 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 262.769 Mrd. Euro weist die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3.67 erwartet. Die Bank of Georgia Group-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14.84 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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