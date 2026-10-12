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12.10.2026 12:26:29
Börse London in Grün: FTSE 100 in Grün
Der FTSE 100 performt am ersten Tag der Woche positiv.
Am Montag bewegt sich der FTSE 100 um 12:09 Uhr via LSE 0.51 Prozent höher bei 10’606.20 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 3.181 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0.005 Prozent auf 10’551.55 Punkte an der Kurstafel, nach 10’552.05 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10’549.64 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10’619.83 Zählern.
So entwickelt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, notierte der FTSE 100 bei 10’650.44 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, wurde der FTSE 100 mit 10’497.29 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 9’427.47 Punkten auf.
Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 6.58 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 10’989.45 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9’670.46 Zählern markiert.
Das sind die Tops und Flops im FTSE 100
Die Top-Aktien im FTSE 100 sind aktuell ConvaTec (+ 3.00 Prozent auf 2.27 GBP), Bank of Georgia Group (+ 2.58 Prozent auf 127.00 GBP), HSBC (+ 1.89 Prozent auf 14.22 GBP), Standard Life (+ 1.69 Prozent auf 8.63 GBP) und Computacenter (+ 1.62 Prozent auf 56.40 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil Informa (-2.79 Prozent auf 8.71 GBP), Vodafone Group (-1.48 Prozent auf 1.17 GBP), WPP 2012 (-1.37 Prozent auf 3.81 GBP), 3i (-1.17 Prozent auf 23.74 GBP) und InterContinental Hotels Group (-0.91 Prozent auf 157.60 USD).
FTSE 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Das grösste Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via LSE 16’047’532 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 weist die HSBC-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 282.874 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Werte
Die Bank of Georgia Group-Aktie verzeichnet mit 3.67 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Im Index verzeichnet die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14.84 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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