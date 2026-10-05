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05.10.2026 09:28:16
Börse London in Grün: FTSE 100 beginnt Handel im Plus
Wie bereits am Vortag richtet sich der FTSE 100 auch heute in der Gewinnzone ein.
Der FTSE 100 steigt im LSE-Handel um 09:10 Uhr um 0.27 Prozent auf 10’489.99 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 3.137 Bio. Euro wert. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0.004 Prozent auf 10’462.38 Punkte an der Kurstafel, nach 10’461.95 Punkten am Vortag.
Der FTSE 100 erreichte am Montag sein Tageshoch bei 10’511.59 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 10’462.38 Punkten lag.
Jahreshoch und Jahrestief des FTSE 100
Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, stand der FTSE 100 bei 10’831.09 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, notierte der FTSE 100 bei 10’679.03 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, bei 9’491.25 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 5.41 Prozent nach oben. Der FTSE 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10’989.45 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9’670.46 Zählern markiert.
Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100
Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Ithaca Energy (+ 2.40 Prozent auf 2.82 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 1.80 Prozent auf 82.36 GBP), Sage (+ 1.36 Prozent auf 9.97 GBP), Experian (+ 1.32 Prozent auf 24.90 GBP) und BT Group (+ 1.27 Prozent auf 1.99 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil 3i (-2.94 Prozent auf 24.80 GBP), IG Group (-2.27 Prozent auf 9.68 GBP), International Consolidated Airlines (-1.65 Prozent auf 4.34 GBP), Whitbread (-1.60 Prozent auf 24.01 GBP) und Barratt Developments (-0.75 Prozent auf 3.16 GBP).
Welche Aktien im FTSE 100 den grössten Börsenwert aufweisen
Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2’400’179 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie hat im FTSE 100 mit 292.119 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.
Dieses KGV weisen die FTSE 100-Aktien auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 3.67 zu Buche schlagen. Die Bank of Georgia Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14.84 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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