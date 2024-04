Börse London in Grün: Das macht der FTSE 100 am Mittwochnachmittag

Um 15:40 Uhr geht es im FTSE 100 im LSE-Handel um 0.25 Prozent aufwärts auf 8’064.67 Punkte. Damit kommen die im FTSE 100 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2.532 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0.000 Prozent stärker bei 8’044.81 Punkten in den Mittwochshandel, nach 8’044.81 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des FTSE 100 betrug 8’044.77 Punkte, das Tageshoch hingegen 8’092.20 Zähler.

FTSE 100 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den FTSE 100 bereits um 2.14 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.03.2024, wurde der FTSE 100 mit 7’930.92 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 24.01.2024, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 7’527.67 Punkten. Der FTSE 100 stand noch vor einem Jahr, am 24.04.2023, bei 7’912.20 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 4.44 Prozent nach oben. Das FTSE 100-Jahreshoch steht derzeit bei 8’092.20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7’404.08 Punkten markiert.

FTSE 100-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind derzeit Reckitt Benckiser (+ 4.16 Prozent auf 44.27 GBP), BAE Systems (+ 3.36 Prozent auf 13.85 GBP), Scottish Mortgage Investment Trust (+ 3.00 Prozent auf 8.52 GBP), Rio Tinto (+ 2.37 Prozent auf 54.43 GBP) und Bunzl (+ 1.83 Prozent auf 31.10 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen derweil Ocado Group (-4.18 Prozent auf 3.62 GBP), Croda International (-3.64 Prozent auf 47.10 GBP), Entain (-2.93 Prozent auf 8.22 GBP), Burberry (-2.49 Prozent auf 11.35 GBP) und Marks Spencer (-2.28 Prozent auf 2.57 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Das grösste Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 143’712’799 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie macht im FTSE 100 mit 217.022 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Aktien auf

Im FTSE 100 verzeichnet die International Consolidated Airlines-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4.73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Phoenix Group-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11.05 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

