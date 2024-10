Börse London: FTSE 100 zum Handelsstart in der Gewinnzone

Am Donnerstag bewegt sich der FTSE 100 um 09:11 Uhr via LSE 0.28 Prozent stärker bei 8’314.05 Punkten. Der Wert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 2.601 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0.000 Prozent fester bei 8’290.86 Punkten in den Handel, nach 8’290.86 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 8’322.45 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 8’290.28 Punkten verzeichnete.

FTSE 100-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn gab der FTSE 100 bereits um 0.081 Prozent nach. Vor einem Monat, am 03.09.2024, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 8’298.46 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.07.2024, notierte der FTSE 100 bei 8’171.12 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.10.2023, stand der FTSE 100 noch bei 7’470.16 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 7.67 Prozent. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8’474.41 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7’404.08 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen derzeit JD Sports Fashion (+ 2.14 Prozent auf 1.43 GBP), Barratt Developments (+ 2.11 Prozent auf 4.85 GBP), StJamess Place (+ 1.99) Prozent auf 7.44 GBP), Taylor Wimpey (+ 1.59 Prozent auf 1.66 GBP) und Pershing Square (+ 1.49 Prozent auf 35.50 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil Phoenix Group (-5.37 Prozent auf 5.26 GBP), Diploma (-1.94 Prozent auf 43.48 GBP), D S Smith (-1.54 Prozent auf 4.59 GBP), BAT (-1.11 Prozent auf 26.77 GBP) und Prudential (-1.03 Prozent auf 7.13 GBP).

FTSE 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via LSE 2’147’967 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 macht die AstraZeneca-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 218.272 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder

Die International Consolidated Airlines-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Phoenix Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9.71 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch