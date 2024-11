Börse London: FTSE 100 zum Handelsstart fester

Am Montag geht es im FTSE 100 um 09:10 Uhr via LSE um 0.34 Prozent auf 8’290.44 Punkte nach oben. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2.595 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0.000 Prozent höher bei 8’262.08 Punkten in den Montagshandel, nach 8’262.08 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des FTSE 100 lag heute bei 8’303.44 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 8’261.78 Punkten erreichte.

So bewegt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 25.10.2024, wies der FTSE 100 einen Wert von 8’248.84 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 23.08.2024, bei 8’327.78 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 24.11.2023, einen Wert von 7’488.20 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 7.37 Prozent nach oben. Bei 8’474.41 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7’404.08 Zählern markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind aktuell JD Sports Fashion (+ 3.49 Prozent auf 0.97 GBP), Anglo American (+ 2.40 Prozent auf 24.16 GBP), Barratt Developments (+ 2.32 Prozent auf 4.23 GBP), Ocado Group (+ 2.03 Prozent auf 3.12 GBP) und Weir Group (+ 2.02 Prozent auf 22.20 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen Kingfisher (-10.24 Prozent auf 2.65 GBP), Fresnillo (-1.76 Prozent auf 6.41 GBP), Diploma (-1.21 Prozent auf 44.12 GBP), Imperial Brands (-0.51 Prozent auf 25.19 GBP) und NatWest Group (-0.36 Prozent auf 3.89 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im FTSE 100 sticht die Vodafone Group-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 2’398’853 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 195.330 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

FTSE 100-Fundamentaldaten

Die International Consolidated Airlines-Aktie verzeichnet mit 5.61 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Unter den Aktien im Index weist die Phoenix Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10.64 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch