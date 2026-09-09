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Index-Performance im Fokus 09.09.2026 17:58:17

Börse London: FTSE 100 zum Handelsende leichter

Börse London: FTSE 100 zum Handelsende leichter

Der FTSE 100 verlor schlussendlich an Boden.

Melrose Industries
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Am Mittwoch fiel der FTSE 100 via LSE schlussendlich um 1.31 Prozent auf 10’670.06 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 3.546 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0.002 Prozent auf 10’811.44 Punkte an der Kurstafel, nach 10’811.66 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10’811.60 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 10’651.71 Einheiten.

FTSE 100 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht fiel der FTSE 100 bereits um 1.49 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, den Stand von 10’901.09 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.06.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 10’227.33 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.09.2025, lag der FTSE 100 bei 9’242.53 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 7.22 Prozent zu. Bei 10’989.45 Punkten schaffte es der FTSE 100 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 9’670.46 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell BP (+ 1.27 Prozent auf 5.57 GBP), IG Group (+ 1.04 Prozent auf 13.54 GBP), Metlen Energy Metals (+ 0.93 Prozent auf 47.96 EUR), Computacenter (+ 0.48 Prozent auf 51.90 GBP) und Pearson (+ 0.47 Prozent auf 11.67 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen hingegen Auto Trader Group (-4.68 Prozent auf 4.89 GBP), Burberry (-3.99 Prozent auf 10.35 GBP), Melrose Industries (-3.45 Prozent auf 4.81 GBP), Sage (-3.43 Prozent auf 9.84 GBP) und 3i (-3.16 Prozent auf 27.01 GBP).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im FTSE 100 auf

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via LSE 84’676’815 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie macht im FTSE 100 mit 631.308 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

FTSE 100-Fundamentaldaten im Fokus

Die Bank of Georgia Group-Aktie weist mit 3.67 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Die Bank of Georgia Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14.84 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

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Bank of Georgia Group PLC Registered Shs 158.00 0.00% Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
BP plc (British Petrol) 6.17 2.22% BP plc (British Petrol)
Burberry plc 11.18 -3.29% Burberry plc
Computacenter PLC 62.50 -0.79% Computacenter PLC
HSBC Holdings plc 16.91 0.96% HSBC Holdings plc
IG Group Holdings PLC 14.74 0.18% IG Group Holdings PLC
Lloyds Banking Group 1.20 0.84% Lloyds Banking Group
Melrose Industries PLC Registered Shs 5.19 -2.73% Melrose Industries PLC Registered Shs
Metlen Energy & Metals PLC Registered Shs 48.22 0.00% Metlen Energy & Metals PLC Registered Shs
Pearson plc 12.47 -1.67% Pearson plc
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