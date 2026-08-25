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FTSE 100-Performance im Blick 25.08.2026 17:58:13

Börse London: FTSE 100 zum Handelsende im Plus

Börse London: FTSE 100 zum Handelsende im Plus

So bewegte sich der FTSE 100 am zweiten Tag der Woche schlussendlich.

Standard Chartered
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Am Dienstag bewegte sich der FTSE 100 via LSE zum Handelsende 0.29 Prozent fester bei 10’886.16 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 3.236 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.002 Prozent auf 10’854.57 Punkte an der Kurstafel, nach 10’854.32 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag heute bei 10’825.76 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 10’886.98 Punkten erreichte.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, wies der FTSE 100 10’736.23 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der LSE feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, wurde der FTSE 100 auf 10’466.26 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel feiertagsbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 22.08.2025, den Stand von 9’321.40 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 9.40 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 10’989.45 Punkten. Bei 9’670.46 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Melrose Industries (+ 10.43 Prozent auf 5.10 GBP), AstraZeneca (+ 3.02 Prozent auf 124.76 GBP), Next (+ 2.36 Prozent auf 156.35 GBP), International Consolidated Airlines (+ 2.24 Prozent auf 4.42 GBP) und Anglo American (+ 2.06 Prozent auf 42.03 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen Standard Chartered (-2.51 Prozent auf 21.40 GBP), Diageo (-2.00 Prozent auf 17.36 GBP), Compass Group (-1.69 Prozent auf 30.80 USD), BAT (-1.45 Prozent auf 41.33 GBP) und Smith Nephew (-1.29 Prozent auf 10.68 GBP).

Die meistgehandelten FTSE 100-Aktien

Das grösste Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 40’907’097 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 304.814 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 3.67 erwartet. Bank of Georgia Group lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 14.84 Prozent.

Redaktion finanzen.ch

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