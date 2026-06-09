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09.06.2026 17:58:22
Börse London: FTSE 100 zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels schwächer
Zum Handelsende zogen sich die Börsianer in London zurück.
Am Dienstag notierte der FTSE 100 via LSE zum Handelsende 1.41 Prozent schwächer bei 10’227.33 Punkten. Der Börsenwert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 2.970 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Abschlag von 0.004 Prozent auf 10’372.77 Punkte an der Kurstafel, nach 10’373.20 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des FTSE 100 lag am Dienstag bei 10’227.33 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 10’372.77 Punkten erreichte.
FTSE 100-Entwicklung seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, einen Wert von 10’233.07 Punkten auf. Der FTSE 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 09.03.2026, den Stand von 10’249.52 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.06.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 8’832.28 Punkten auf.
Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 2.78 Prozent zu Buche. Bei 10’934.94 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Bei 9’670.46 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Die Tops und Flops im FTSE 100
Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit WPP 2012 (+ 5.53 Prozent auf 2.77 GBP), Flutter Entertainment (+ 4.61 Prozent auf 82.62 GBP), Croda International (+ 3.95 Prozent auf 29.76 GBP), Metlen Energy Metals (+ 3.49 Prozent auf 42.10 EUR) und easyJet (+ 3.00 Prozent auf 4.80 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 derweil Standard Chartered (-6.31 Prozent auf 18.11 GBP), Fresnillo (-5.10 Prozent auf 28.68 GBP), HSBC (-4.36 Prozent auf 13.11 GBP), Glencore (-4.35 Prozent auf 5.69 GBP) und Prudential (-4.22 Prozent auf 9.16 GBP).
FTSE 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 82’997’528 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 hat die HSBC-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 270.673 Mrd. Euro den grössten Anteil.
Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist 2027 laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4.47 erwartet. Die Legal General-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.23 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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