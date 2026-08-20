Börse London: FTSE 100 sackt nachmittags ab

Der FTSE 100 tendiert im LSE-Handel um 15:41 Uhr um 0.06 Prozent leichter bei 10’737.36 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder sind damit 3.191 Bio. Euro wert. In den Handel ging der FTSE 100 0.001 Prozent schwächer bei 10’743.23 Punkten, nach 10’743.35 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10’684.38 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 10’744.03 Einheiten.

So entwickelt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den FTSE 100 bereits um 0.117 Prozent abwärts. Der FTSE 100 stand vor einem Monat, am 20.07.2026, bei 10’524.76 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.05.2026, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 10’432.34 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.08.2025, betrug der FTSE 100-Kurs 9’288.14 Punkte.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 7.90 Prozent aufwärts. Das FTSE 100-Jahreshoch beträgt derzeit 10’989.45 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 9’670.46 Zähler.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich aktuell Fresnillo (+ 3.11 Prozent auf 31.81 GBP), Weir Group (+ 2.73 Prozent auf 27.14 GBP), BP (+ 2.11 Prozent auf 5.51 GBP), Diageo (+ 1.48 Prozent auf 17.15 GBP) und Severn Trent (+ 1.24 Prozent auf 31.06 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen derweil JD Sports Fashion (-14.44 Prozent auf 0.80 GBP), Investec (-4.59 Prozent auf 6.34 GBP), Legal General (-3.39 Prozent auf 2.88 GBP), Marks Spencer (-2.78 Prozent auf 3.74 GBP) und Coca-Cola HBC (-2.39 Prozent auf 44.08 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die JD Sports Fashion-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 32’470’997 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 macht die HSBC-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 302.962 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der FTSE 100-Titel

Die Bank of Georgia Group-Aktie hat mit 3.67 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Die Bank of Georgia Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14.84 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch