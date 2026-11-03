Börse London: FTSE 100 präsentiert sich schwächer

Der FTSE 100 sinkt im LSE-Handel um 12:08 Uhr um 0.55 Prozent auf 10’702.02 Punkte. An der Börse sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte damit 3.259 Bio. Euro wert. Zuvor ging der FTSE 100 0.000 Prozent tiefer bei 10’761.30 Punkten in den Handel, nach 10’761.33 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des FTSE 100 lag am Dienstag bei 10’761.32 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 10’686.39 Punkten erreichte.

FTSE 100-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, bei 10’461.95 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.08.2026, wurde der FTSE 100 auf 10’857.70 Punkte taxiert. Der FTSE 100 lag vor einem Jahr, am 03.11.2025, bei 9’701.37 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 7.55 Prozent nach oben. Der FTSE 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10’989.45 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 9’670.46 Zählern.

Heutige Tops und Flops im FTSE 100

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Hiscox (+ 3.29 Prozent auf 19.45 GBP), Centrica (+ 3.00 Prozent auf 1.54 GBP), Coca-Cola European Partners (+ 2.08 Prozent auf 115.58 USD), Bank of Georgia Group (+ 1.33 Prozent auf 122.10 GBP) und 3i (+ 1.31 Prozent auf 25.61 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen derweil Endeavour Mining (-3.27 Prozent auf 36.12 GBP), Associated British Foods (-3.09 Prozent auf 18.83 GBP), Anglo American (-2.72 Prozent auf 37.20 GBP), Fresnillo (-2.52 Prozent auf 22.78 GBP) und Sage (-2.50 Prozent auf 11.50 GBP) unter Druck.

Diese FTSE 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 41’705’610 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 274.828 Mrd. Euro weist die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Aktien

Unter den FTSE 100-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie mit 3.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Bank of Georgia Group-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14.84 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch