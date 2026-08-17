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17.08.2026 12:26:52
Börse London: FTSE 100 liegt mittags im Plus
Heute legen Anleger in London eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.
Am Montag geht es im FTSE 100 um 12:08 Uhr via LSE um 0.02 Prozent auf 10’752.77 Punkte nach oben. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 3.213 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0.001 Prozent leichter bei 10’749.95 Punkten in den Montagshandel, nach 10’750.11 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der FTSE 100 bei 10’793.55 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 10’748.19 Punkten.
So entwickelt sich der FTSE 100 auf Jahressicht
Der FTSE 100 erreichte vor einem Monat, am 17.07.2026, den Wert von 10’600.37 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, einen Stand von 10’195.37 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, einen Stand von 9’138.90 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 8.06 Prozent nach oben. Aktuell liegt der FTSE 100 bei einem Jahreshoch von 10’989.45 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 9’670.46 Punkten.
FTSE 100-Gewinner und -Verlierer
Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Prudential (+ 2.10 Prozent auf 10.47 GBP), Entain (+ 2.08 Prozent auf 5.69 GBP), Fresnillo (+ 1.91 Prozent auf 29.35 GBP), Weir Group (+ 1.88 Prozent auf 27.12 GBP) und Anglo American (+ 1.58 Prozent auf 39.11 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil Babcock International (-2.68 Prozent auf 11.62 GBP), Howden Joinery Group (-2.30 Prozent auf 8.08 GBP), JD Sports Fashion (-2.03 Prozent auf 0.91 GBP), J Sainsbury (-1.98 Prozent auf 3.37 GBP) und Tesco (-1.82 Prozent auf 4.53 GBP).
Die teuersten Konzerne im FTSE 100
Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das grösste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 7’852’873 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 306.934 Mrd. Euro macht die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Dieses KGV weisen die FTSE 100-Aktien auf
In diesem Jahr hat die Bank of Georgia Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Unter den Aktien im Index weist die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14.84 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.ch
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