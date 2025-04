Börse London: FTSE 100 liegt letztendlich im Plus

Am Dienstag erhöhte sich der FTSE 100 via LSE schlussendlich um 0.61 Prozent auf 8’634.80 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2.740 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0.000 Prozent auf 8’582.81 Punkte an der Kurstafel, nach 8’582.81 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 8’671.91 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 8’581.91 Einheiten.

FTSE 100-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.02.2025, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 8’809.74 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.12.2024, wurde der FTSE 100 mit 8’173.02 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2024, wies der FTSE 100 einen Stand von 7’952.62 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 4.54 Prozent nach oben. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8’908.82 Punkten. Bei 8’160.60 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im FTSE 100

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell B&M European Value Retail SA Reg (+ 5.11 Prozent auf 2.74 GBP), Rolls-Royce (+ 4.06 Prozent auf 7.79 GBP), Hiscox (+ 2.72 Prozent auf 12.08 GBP), Rentokil Initial (+ 2.47 Prozent auf 3.56 GBP) und easyJet (+ 2.28 Prozent auf 4.52 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil WPP 2012 (-3.61 Prozent auf 5.60 GBP), J Sainsbury (-1.96 Prozent auf 2.31 GBP), Informa (-1.79 Prozent auf 7.56 GBP), International Consolidated Airlines (-1.30 Prozent auf 2.57 GBP) und StJamess Place (-1.17 Prozent auf 9.66 GBP).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im FTSE 100 auf

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via LSE 108’336’662 Aktien gehandelt. Die Unilever-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 216.912 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel

Im FTSE 100 weist die International Consolidated Airlines-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 4.88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die M&G-Aktie offeriert Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10.37 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch