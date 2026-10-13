Börse London: FTSE 100 legt nachmittags zu

Um 15:41 Uhr gewinnt der FTSE 100 im LSE-Handel 0.36 Prozent auf 10’694.97 Punkte. Die FTSE 100-Mitglieder sind damit 3.187 Bio. Euro wert. Zuvor ging der FTSE 100 0.001 Prozent leichter bei 10’656.18 Punkten in den Dienstagshandel, nach 10’656.28 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10’762.01 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 10’656.15 Einheiten.

So entwickelt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, den Wert von 10’650.44 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.07.2026, betrug der FTSE 100-Kurs 10’498.29 Punkte. Vor einem Jahr, am 13.10.2025, wurde der FTSE 100 mit 9’442.87 Punkten berechnet.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 7.47 Prozent. 10’989.45 Punkte markierten den Höchststand des FTSE 100 im laufenden Jahr. Bei 9’670.46 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im FTSE 100 aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen aktuell Melrose Industries (+ 4.09 Prozent auf 4.68 GBP), WPP 2012 (+ 3.59 Prozent auf 3.92 GBP), JD Sports Fashion (+ 2.96 Prozent auf 0.88 GBP), BP (+ 2.94 Prozent auf 6.05 GBP) und NatWest Group (+ 2.51 Prozent auf 6.70 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen London Stock Exchange (LSE) (-4.66 Prozent auf 83.52 GBP), Antofagasta (-2.61 Prozent auf 37.01 GBP), Rolls-Royce (-2.15 Prozent auf 13.66 GBP), Balfour Beatty (-1.99 Prozent auf 8.64 GBP) und IMI (-1.93 Prozent auf 30.50 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 37’252’806 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie nimmt im FTSE 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 282.941 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3.67 erwartet. Die Bank of Georgia Group-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14.84 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch