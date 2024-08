Börse London: FTSE 100-Börsianer greifen am Donnerstagnachmittag zu

Um 15:40 Uhr legt der FTSE 100 im LSE-Handel um 0.39 Prozent auf 8’400.78 Punkte zu. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2.581 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0.000 Prozent auf 8’367.98 Punkte an der Kurstafel, nach 8’367.98 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des FTSE 100 lag heute bei 8’405.24 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 8’335.60 Punkten erreichte.

So bewegt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Plus von 1.39 Prozent. Noch vor einem Monat, am 01.07.2024, wies der FTSE 100 einen Wert von 8’166.76 Punkten auf. Der FTSE 100 erreichte vor drei Monaten, am 01.05.2024, den Stand von 8’121.24 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 01.08.2023, wies der FTSE 100 einen Wert von 7’666.27 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 8.80 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der FTSE 100 bislang 8’474.41 Punkte. Bei 7’404.08 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Rolls-Royce (+ 11.57 Prozent auf 5.02 GBP), Next (+ 8.97 Prozent auf 98.88 GBP), Smith Nephew (+ 7.60 Prozent auf 12.08 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 4.52 Prozent auf 98.98 GBP) und Haleon (+ 3.69 Prozent auf 3.63 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil Melrose Industries (-9.22 Prozent auf 5.35 GBP), Schroders (-8.32 Prozent auf 3.60 GBP), HSBC (-5.64 Prozent auf 6.64 GBP), Lloyds Banking Group (-2.95 Prozent auf 0.58 GBP) und easyJet (-2.52 Prozent auf 4.39 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das grösste Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 100’027’752 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 223.995 Mrd. Euro weist die AstraZeneca-Aktie im FTSE 100 derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Aktien auf

Die International Consolidated Airlines-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Die Phoenix Group-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9.91 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

