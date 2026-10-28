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28.10.2026 17:58:13
Börse London: FTSE 100 bewegt schlussendlich im Plus
Am Abend hielten sich die Anleger in London zurück.
Am Mittwoch ging der FTSE 100 den Handel nahezu unverändert (plus 0.07 Prozent) bei 10’694.50 Punkten aus dem Mittwochshandel. Damit kommen die im FTSE 100 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3.265 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der FTSE 100 0.004 Prozent fester bei 10’687.02 Punkten, nach 10’686.54 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des FTSE 100 betrug 10’643.25 Punkte, das Tageshoch hingegen 10’722.77 Zähler.
FTSE 100-Entwicklung seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche stieg der FTSE 100 bereits um 0.033 Prozent. Der FTSE 100 wurde vor einem Monat, am 28.09.2026, mit 10’684.88 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 28.07.2026, wurde der FTSE 100 mit 10’871.02 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 28.10.2025, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 9’696.74 Punkten.
Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 7.47 Prozent zu. Bei 10’989.45 Punkten markierte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 9’670.46 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100
Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Whitbread (+ 5.59 Prozent auf 27.37 GBP), SSE (+ 4.58 Prozent auf 26.04 GBP), Centrica (+ 3.82 Prozent auf 1.56 GBP), Standard Chartered (+ 2.43 Prozent auf 20.68 GBP) und Halma (+ 2.07 Prozent auf 34.46 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen hingegen Barratt Developments (-6.57 Prozent auf 3.16 GBP), GSK (-4.78 Prozent auf 18.32 GBP), Informa (-3.07 Prozent auf 8.27 GBP), Kingfisher (-2.65 Prozent auf 3.50 GBP) und J Sainsbury (-2.48 Prozent auf 3.38 GBP) unter Druck.
FTSE 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via LSE 172’681’993 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie mit 266.852 Mrd. Euro die dominierende Aktie im FTSE 100.
Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Werte im Blick
Unter den FTSE 100-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie mit 3.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 14.84 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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