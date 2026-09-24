Börse London: FTSE 100 am Donnerstagmittag mit positivem Vorzeichen

Am Donnerstag bewegt sich der FTSE 100 um 12:09 Uhr via LSE 0.02 Prozent höher bei 10’707.11 Punkten. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 3.188 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der FTSE 100 0.002 Prozent höher bei 10’705.47 Punkten, nach 10’705.26 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 10’728.42 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 10’666.91 Punkten.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den FTSE 100 bereits um 0.451 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 24.08.2026, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 10’854.32 Punkten gehandelt. Der FTSE 100 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 24.06.2026, bei 10’461.63 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.09.2025, wies der FTSE 100 9’250.43 Punkte auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 7.60 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 10’989.45 Punkten. Bei 9’670.46 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit JD Sports Fashion (+ 2.86 Prozent auf 0.76 GBP), Ithaca Energy (+ 1.96 Prozent auf 2.96 GBP), BAT (+ 1.93 Prozent auf 42.79 GBP), J Sainsbury (+ 1.92 Prozent auf 3.40 GBP) und BP (+ 1.90 Prozent auf 5.68 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind derweil Standard Life (-3.93 Prozent auf 8.90 GBP), StJamess Place (-3.74 Prozent auf 10.56 GBP), Kingfisher (-3.30 Prozent auf 3.28 GBP), Computacenter (-3.10 Prozent auf 53.10 GBP) und Rentokil Initial (-2.66 Prozent auf 3.15 GBP).

FTSE 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im FTSE 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 23’939’029 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die HSBC-Aktie mit 301.023 Mrd. Euro die dominierende Aktie im FTSE 100.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte im Blick

Im FTSE 100 präsentiert die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14.84 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch