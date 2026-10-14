EVOTEC Aktie 505433 / DE0005664809
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14.10.2026 08:48:00
Börse: Hohe US-Inflation belastet Wall Street, Dax behauptet sich, Goldpreis fällt
In eigener Sache
Trading Signals: Take-Two Interactive - Das GTA VI-Fieber steigt
Gut fünf Wochen vor dem Verkaufsstart von GTA VI nimmt die Aktie von Take-Two Interactive Fahrt auf. Gut möglich, dass der Konzern schon vor dem Release des Gaming-Blockbusters die Prognose erhöht.Weiterlesen!
Nachrichten zu EVOTEC SE
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14.10.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX schlussendlich in Grün (finanzen.ch)
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14.10.26
|SDAX-Handel aktuell: SDAX letztendlich mit Kursplus (finanzen.ch)
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14.10.26
|EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE zündet am Nachmittag Kursrakete (finanzen.ch)
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14.10.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX am Nachmittag in Grün (finanzen.ch)
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14.10.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX verbucht Zuschläge (finanzen.ch)
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14.10.26
|EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE zieht am Mittwochmittag deutlich an (finanzen.ch)
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14.10.26
|Zuversicht in Frankfurt: TecDAX am Mittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
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14.10.26
|Optimismus in Frankfurt: SDAX am Mittag mit Kursplus (finanzen.ch)