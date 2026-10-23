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23.10.2026 09:17:00
Börse: Hohe Ölpreise und KI-Sorgen belasten Dax und Dow Jones
Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen
Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Nasdaq Inc
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22.10.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 am Mittag mit Abgaben (finanzen.ch)
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22.10.26
|S&P 500-Titel Nasdaq-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nasdaq von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
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22.10.26
|Schwacher Handel in New York: S&P 500 zum Start schwächer (finanzen.ch)
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21.10.26
|Ausblick: Nasdaq stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
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15.10.26
|S&P 500-Wert Nasdaq-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Nasdaq von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
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08.10.26
|S&P 500-Titel Nasdaq-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nasdaq von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
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07.10.26
|Erste Schätzungen: Nasdaq präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
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01.10.26
|S&P 500-Papier Nasdaq-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Nasdaq-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
Analysen zu Nasdaq Inc
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
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Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen: Relativ ruhiger Wochenausklang -- SMI und DAX gehen schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegten sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigt sich gespalten. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.