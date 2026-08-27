Börse Frankfurt: TecDAX zum Start stärker

Im TecDAX geht es im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0.61 Prozent aufwärts auf 4’043.67 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 567.224 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.735 Prozent auf 4’048.63 Punkte an der Kurstafel, nach 4’019.10 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 4’057.03 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 4’042.18 Einheiten.

TecDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn fiel der TecDAX bereits um 0.994 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 27.07.2026, lag der TecDAX-Kurs bei 3’808.76 Punkten. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 27.05.2026, einen Stand von 4’067.61 Punkten. Der TecDAX lag vor einem Jahr, am 27.08.2025, bei 3’747.48 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 11.57 Prozent zu. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4’284.41 Punkten. Bei 3’322.31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen derzeit SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 5.85 Prozent auf 73.25 EUR), AIXTRON SE (+ 3.56 Prozent auf 38.08 EUR), SMA Solar (+ 2.83 Prozent auf 56.25 EUR), JENOPTIK (+ 2.60 Prozent auf 40.24 EUR) und IONOS (+ 2.51 Prozent auf 34.26 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil Deutsche Telekom (-1.24 Prozent auf 28.57 EUR), QIAGEN (-1.16 Prozent auf 36.91 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-0.69 Prozent auf 31.60 EUR), Siemens Healthineers (-0.66 Prozent auf 39.00 EUR) und Ottobock (-0.51 Prozent auf 58.70 EUR).

TecDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 488’878 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 214.058 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

2026 verzeichnet die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6.61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.38 Prozent bei der freenet-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch