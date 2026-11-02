Börse Frankfurt: TecDAX zeigt sich zum Handelsende fester

Der TecDAX tendierte im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 0.54 Prozent höher bei 4’113.43 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 580.463 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0.299 Prozent auf 4’078.97 Punkte an der Kurstafel, nach 4’091.22 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 4’077.13 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 4’125.52 Einheiten.

TecDAX-Performance seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 02.10.2026, bewegte sich der TecDAX bei 4’081.92 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, wurde der TecDAX auf 3’827.49 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, erreichte der TecDAX einen Wert von 3’629.18 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 13.50 Prozent. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4’284.41 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 3’322.31 Punkten.

Tops und Flops im TecDAX aktuell

Die Top-Aktien im TecDAX sind derzeit AIXTRON SE (+ 3.87 Prozent auf 33.59 EUR), Infineon (+ 2.85 Prozent auf 52.00 EUR), SMA Solar (+ 2.65 Prozent auf 48.84 EUR), United Internet (+ 2.17 Prozent auf 24.52 EUR) und Bechtle (+ 2.03 Prozent auf 34.18 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil OHB SE (-3.13 Prozent auf 217.00 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-2.44 Prozent auf 27.20 EUR), HENSOLDT (-2.29 Prozent auf 83.66 EUR), Ottobock (-1.25 Prozent auf 47.55 EUR) und TeamViewer (-1.09 Prozent auf 7.23 EUR).

Blick in den TecDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das grösste Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 7’563’171 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX mit 238.500 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der TecDAX-Aktien

Die TeamViewer-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten inne. Mit 8.64 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.ch