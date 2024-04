Börse Frankfurt: TecDAX schliesst in der Verlustzone

Am Freitag sank der TecDAX via XETRA schlussendlich um 0.89 Prozent auf 3’324.30 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 518.958 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.082 Prozent auf 3’357.04 Punkte an der Kurstafel, nach 3’354.30 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3’398.02 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 3’318.64 Einheiten.

TecDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der TecDAX bislang ein Minus von 1.32 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.03.2024, bewegte sich der TecDAX bei 3’464.11 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.01.2024, wies der TecDAX 3’275.50 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 12.04.2023, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3’308.19 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2024 fiel der Index bereits um 0.009 Prozent zurück. Das Jahreshoch des TecDAX steht derzeit bei 3’490.44 Punkten. Bei 3’187.26 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im TecDAX

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich derzeit Siltronic (+ 3.95 Prozent auf 84.30 EUR), EVOTEC SE (+ 3.53 Prozent auf 13.77 EUR), HENSOLDT (+ 1.78 Prozent auf 40.08 EUR), Nagarro SE (+ 1.25 Prozent auf 72.85 EUR) und PNE (+ 1.07 Prozent auf 13.24 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen hingegen ATOSS Software (-3.82 Prozent auf 252.00 EUR), Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik (-3.10 Prozent auf 34.40 EUR), Sartorius vz (-3.07 Prozent auf 334.90 EUR), TeamViewer (-2.40 Prozent auf 13.03 EUR) und AIXTRON SE (-2.32 Prozent auf 21.94 EUR) unter Druck.

TecDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das grösste Handelsvolumen im TecDAX auf. 9’114’978 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im TecDAX mit 199.946 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Werte im Fokus

Die United Internet-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10.95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.05 Prozent bei der freenet-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch