Börse Frankfurt: TecDAX notiert am Nachmittag im Plus

Um 15:41 Uhr bewegt sich der TecDAX im XETRA-Handel 0.14 Prozent stärker bei 4’053.86 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 571.961 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.360 Prozent auf 4’062.72 Punkte an der Kurstafel, nach 4’048.14 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 4’048.24 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4’094.12 Zählern.

So entwickelt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, einen Stand von 3’978.41 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.08.2026, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 4’067.42 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.11.2025, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3’496.69 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 11.85 Prozent. 4’284.41 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief beträgt hingegen 3’322.31 Zähler.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich aktuell SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4.84 Prozent auf 47.70 EUR), OHB SE (+ 3.44 Prozent auf 210.50 EUR), Siltronic (+ 3.14 Prozent auf 54.25 EUR), HENSOLDT (+ 2.05 Prozent auf 84.50 EUR) und Infineon (+ 1.61 Prozent auf 49.41 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich hingegen Elmos Semiconductor (-5.80 Prozent auf 113.60 EUR), Nordex (-3.45 Prozent auf 41.48 EUR), SMA Solar (-3.32 Prozent auf 47.76 EUR), JENOPTIK (-3.00 Prozent auf 36.18 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (-2.26 Prozent auf 25.10 EUR).

TecDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Infineon-Aktie das grösste Handelsvolumen im TecDAX auf. 3’332’913 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 237.935 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der TecDAX-Aktien

In diesem Jahr weist die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Mit 8.48 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.ch