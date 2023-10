Börse Frankfurt: TecDAX mittags mit Kursplus

Der TecDAX tendiert im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0.62 Prozent höher bei 3’001.93 Punkten. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 425.848 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0.279 Prozent höher bei 2’991.61 Punkten, nach 2’983.30 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 2’990.80 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 3’018.72 Einheiten.

TecDAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche gab der TecDAX bereits um 0.759 Prozent nach. Der TecDAX stand vor einem Monat, am 05.09.2023, bei 3’141.03 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.07.2023, betrug der TecDAX-Kurs 3’159.83 Punkte. Der TecDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 05.10.2022, den Stand von 2’797.08 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2023 bereits um 3.28 Prozent zu. Der TecDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 3’350.46 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2’897.14 Zählern registriert.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich derzeit SMA Solar (+ 12.00 Prozent auf 62.55 EUR), HENSOLDT (+ 2.11 Prozent auf 26.08 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 1.61 Prozent auf 36.07 EUR), Sartorius vz (+ 1.53 Prozent auf 319.00 EUR) und Infineon (+ 1.36 Prozent auf 32.82 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen derweil United Internet (-1.67 Prozent auf 20.00 EUR), Energiekontor (-0.81 Prozent auf 73.20 EUR), MorphoSys (-0.61 Prozent auf 22.86 EUR), ATOSS Software (-0.20 Prozent auf 198.80 EUR) und Telefonica Deutschland (-0.15 Prozent auf 1.65 EUR) unter Druck.

TecDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Infineon-Aktie das grösste Handelsvolumen im TecDAX auf. 1’481’743 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im TecDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 143.054 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Blick

Die United Internet-Aktie weist mit 9.94 2023 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Die freenet-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.40 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch